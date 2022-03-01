Yangında evsiz kalan şehit ailesine devlet sahip çıktı

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Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Erikli köyünde, gece yarısı elektrik kontağından çıkan yangında evsiz kalan 73 yaşındaki şehit ailesi Selim Yıldırım ve eşi Ayşe Yıldırım’a Kütahya Valisi Ali Çelik sahip çıktı.



Domaniç İlçe Kaymakamı Muhammed Enes İpek, Vali Çelik'in talimatları doğrultusunda aileyi Erikli köyü Karaburun Mahallesi'ndeki yanan evinin önünde ziyaret ederek olayla ilgili incelemelerde bulundu. Kaymakam İpek, burada mağdur aile ile görüştü. Aileye ilk etapta AFAD aracılığıyla 22 bin TL ilk yardım ödeneği çıkartılırken, barınma ve insani ihtiyaçların da ulaştırılması için çalışma başlatıldı. Öte yandan Kütahya Valisi Ali Çelik'in önümüzdeki günlerde Domaniç’e giderek şehit ailesini ziyaret edeceği öğrenildi.

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