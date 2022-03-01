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TAB Başkanı Şahin: "Yangın, kuraklık ve sel felaketleri arıcılık faaliyetlerini etkiliyor"

İHA

TAB Başkanı Şahin: "Yangın, kuraklık ve sel felaketleri arıcılık faaliyetlerini etkiliyor"

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, yangın, kuraklık ve sel felaketlerinin arıcılık faaliyetlerini etkilediğini söyledi.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, Kütahya İl Özel İdaresinin desteğiyle kurulan Arı Yetiştiricileri Birliği'nin Lala Hüseyin Paşa Mahallesi'ndeki bal dolum tesisinin açılış törenine katıldı. Şahin, burada Türkiye’deki tüm bölgelerde arıcılık yapıldığını, ülke genelinde yaklaşık 4 milyon arı kovanı olduğunu belirterek, “Türkiye’deki toplam kovan sayısının yaklaşık yarısı şu anda açlık ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Bir kovan arının, yaklaşık 45 bin arının bir kışı geçirmesi için yaklaşık 15 kilogram toz şekerden hazırlanacak yeme ihtiyacı var. Geçen yıl yaşanan kuraklık, yangınlar ve sel felaketleri nedeniyle, arıcılar yeteri kadar mahsul elde edemedi. Arılara sahip çıkmak hem insanı hem de milli bir görevdir” ifadelerini kullandı. Kovan sayısının yaklaşık yarısının açlık ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu dile getiren Şahin, "2021 yılı arıcılıkta gerek iklim değişiklileri gerekse yangın ve sel felaketleri nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz arıcılığı da olumsuz etkilenmiştir. Verim düşüklükleri kaçınılmaz olmuştur. Bu zorlu koşulları terse çevirmek için atılacak ilk adım arıların besin ihtiyacını karşılamaktır. Bu süreçte verilebilecek en önemli besinde tüm dünyanın kabul ettiği kristal toz şekerdir. Bütün dünyadaki bilimsel yayınlara, verilere baktığımız zaman koloni başına beslenme desteği olarak ortalama 15 kilogram şeker ihtiyacı olduğu hesaplanmaktadır. Türkiye’de 4 milyon kovan ölüm tehdidi ile karşı karşıya. Bu arılar tarımsal üretimin güvencesidir. Arılar tozlaşmaya yaptıkları katkılarla tarımsal üretimde verimliliği 10 katına kadar artırabilir. Eğer bu arılar yok olursa tarımsal üretim en az yarı yarıya azalır. Aslında bu insanlık için bir kriz, ama şu anda kimse bunun farkında değil” diye konuştu.

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