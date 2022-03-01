Belediye Kütahyaspor, İsmail Güldüren'e emanet

TFF 3. Lig takımlarından Belediye Kütahyaspor'da teknik direktörlük görevine İsmail Güldüren getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "1979 İnegöl doğumlu olan İsmail Güldüren futbolculuk kariyerinde Fenebahçe, Bursaspor, Konyaspor, Gençlerbirligi, Giresunspor gibi Süper Lig takımlarında oynadı. Antrenörlük kariyerinde İnegölspor'da 3 sezon sportif direktörlük sonrasında yine İnegölspor'da 3 sezon teknik direktörlük görevinde bulunan güldüren 6 yıllık süreçte 3 playoff ve 1 şampiyonluk yaşadı. Güldüren Şenol Güneş'in ekibinde 2 sezon yardımcı antrenörlük görevinde bulundu, son olarak 2.Lig ekibi Çorumspor'da teknik direktörlük yaptı. UEFA A lisans Teknik direktörlük belgesi bulunan İsmail Güldüren, Belediye Kütahyaspor'umuza hayırlı olsun" denildi.

Güldüren, yaptığı açıklamada, hedefi olan bir takımla çalışacak olmanın sevincini yaşadığını kaydetti.

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