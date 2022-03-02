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Gediz’de 142 bin 770 adet kızılçam fidanının dikimine başlandı

İHA

Gediz’de 142 bin 770 adet kızılçam fidanının dikimine başlandı

Gediz Orman İşletme Müdürlüğü Sorgun İşletme Şefliği tarafından yürütülen Endüstriyel Plantasyon Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 142 bin 770 kızılçam fidanının dikimine başlandığı bildirildi.
Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Doğal ormanlara olan baskıyı azaltmak, Ülkemizin odun hammaddesi ihtiyacını karşılamak amacıyla hızlı büyüyen, dayanıklı, idare süresi(kesime olgunluk çağı) kısa olan türlerle yapılan Endüstriyel Plantasyon Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Gediz Sorgun İşletme Şefliği 32 ve 33 No’lu bölmelerde fidan dikimleri devam ediyor. Arazi hazırlıkları tamamlanan 91 hektar sahada çevre köylerden vatandaşlar tarafından 142 bin 770 adet kızılçam fidanının dikim çalışmalarına başlandı” denildi.
Ağaçlandırma çalışmaları öncesinde Gediz Sorgun Orman İşletme Şefi Ekrem Saygı tarafından fidan dikimi yapacak olan işçilere yönelik olarak fidan dikiminde dikkat edilecek hususlar ve fidan dikim tekniği hakkında uygulamalı olarak eğitim verildi. İşletme Şefi Saygı, yapılan ağaçlandırma çalışması ile doğal orman alanlarının daha iyi korunması, orman ürünleri sektöründeki hammadde tedarikinin kesintisiz devam etmesi, erozyonun önlenmesi ve karbon emisyonlarının azaltılmasının hedeflendiğini aynı zamanda köylü vatandaşlara da katkı sağlandığını belirtti.

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