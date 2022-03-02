Kütahya Evliya Çelebi Hastanesi'nde Acil Hemşireliği eğitim programı

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Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2022 Yılı 1. Dönem Acil Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programının başladığı bildirildi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Sağlık Bakanlığının belirlediği ve uluslararası geçerliliği olan standartta acil eğitimi verilecek 2022 yılının ilk Acil Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı kursu, 3 kurum içi, 9 kurum dışı olmak üzere toplam 12 kursiyerin katılımıyla, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Yılmaz’ın konuşmaları ile başladı.

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