Belediye her ay 70 caminin temizliğini yapıyor

Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından her gün ve her hafta yapılan cami temizlik işlemleri devam ediyor.

Covid19 sürecinde camilerde yapılan dezenfektan temizliğinin yanında rutin cami temizliği de her gün ve her hafta rutin olarak devam ediyor. Kütahya Belediyesi ile Kütahya İl Müftülüğü arasında imzalanan protokol gereğince Kütahya merkezde yer alan tüm camilerin temizliği düzenli olarak yapılmaya devam ediyor. Kütahya şehir merkezinde aylık ortalama 6570 caminin temizliği, 9 kişilik ekiple gerçekleştiriliyor.

Camilerde; cam, çerçeve, kapı, avize, minber, mihrap temizliğinin yanında halı süpürme, dezenfektan ve diğer temizlik işlemleri de yapılıyor.

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