DPÜ yönetiminde görev değişimi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) Prof. Dr. Şahmurat Arık, Rektör Yardımcılığı görevine getirildi.

Rektör Yardımcısı makam odasında düzenlenen devir teslim törenine, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas ve Prof. Dr. Hasan Göçmez, Rektör Yardımcılığı görevini devreden Prof. Dr. Atilla Batur ve Rektör Yardımcılığı görevine getirilen Prof. Dr. Şahmurat Arık ile Genel Sekreter Vekili Yusuf Çetin katıldı.

Devir teslim töreninde bir konuşma yapan Prof. Dr. Kazım Uysal,” Prof. Dr. Atilla Batur'a teşekkür ediyorum. Çalıştığımız süre boyunca kendisinin gayretini, özverisini, fedakarlığını gördüğüm gibi sizler de buna şahit oldunuz. Bu makamlar bir bayrak yarışıdır. Prof. Dr. Atilla Batur hocamızın yerine gelecek olan Prof. Dr. Şahmurat Arık hocam da gayretli, kuruma katkı sağlamayı niyet etmiş arkadaşlarımızdan birisidir. Prof. Dr. Şahmurat Arık'ın layıkıyla bu makamı temsil edeceğine inanıyorum. Prof. Dr. Atilla Batur'a teşekkür ediyor, Prof. Dr. Şahmurat Arık'a da yeni görevinde başarılar diliyorum. Kurumumuzu hep beraber daha ileriye götüreceğimize inanıyorum, hayırlı olsun” dedi.

Devir teslim töreninin sonunda Rektör Uysal, Prof. Dr. Batur'a ve Prof. Dr. Arık'a çiçek takdiminde bulunarak kendilerine ve katılımcılara teşekkür etti.

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