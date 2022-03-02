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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya'da 322 projeden 234’ü tamamlandı

İHA

Kütahya'da 322 projeden 234’ü tamamlandı

Kütahya İl Özel İdaresi'nin 2021 yılında 322 projeden 234’ünü hayata geçirdiği bildirildi.
Alt yapı yatırımlarının yanı sıra eğitim, tarım, turizm, hayvancılık, sosyal hizmet, spor gibi birçok farklı alandaki yatırımları Kütahya’ya kazandıran İl Özel İdaresi 2021 yılında 322 projeden 234’ünü tamamladı. Projelere 239 milyon TL harcandı.
İl Özel İdaresi'nin 2021 yılı faaliyet raporu Vali Ali Çelik, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak ile İl Genel Meclisi üyelerinin katıldığı mart ayı toplantısında görüşüldü.
2021 yılı faaliyet raporunun detaylarını İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak paylaştı. Sunum eşliğinde katılımcıları bilgilendiren Koyak, faaliyetlerin şeffaflık ilkesiyle hesap verme sorumluluğuna dayalı bir yönetim anlayışı içerisinde hazırlandığını söyledi.
120 projeden 98’inin tamamlandığı köy yollarında; 6 projenin devam ettiği, 16 projenin hazırlık aşamasında olduğu belirtildi. 83 milyon TL bütçe ayrılan yollarda 2021 yılı hedef gerçekleşme oranı yüzde 98 oldu.
2021’de içme suyu, kanalizasyon ve sulamaya 23 milyon TL ödenek ayrıldı. 105 projeden 98’i tamamlanırken 7’sinde çalışmaların sürdüğü projelerde hedef gerçekleşme oranı yüzde 93 olarak kaydedildi.

Köyler için 14 milyon TL aktarıldı
Kütahya İl Özel İdaresi bütçesinden Köylere Hizmet Götürme Birliklerine (KHGB) aktarılan 14 milyon 714 bin 221 TL ile köylerin yol, içme suyu, kanalizasyon, kilit taşı ve muhtelif ihtiyaçları giderildi.
Simav Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Sera OSB’nin kurulması, ilçede başta domates üretimi olmak üzere bölgenin tarımına katkı sağlamak için de harekete geçen İl Özel İdaresi, bölgede 4 adet sondaj planlaması yaptı. Açılan 3 sondajda ortalama 50 lt./sn ile 85 lt./sn. debide, ortalama 65 ile 70 C arasında sıcaklıkta termal suya ulaşıldı. Kütahya genelinde yapılan sondajların en yüksek debideki su olma özelliğini taşıyan kuyulardan, pompa ve enerjiye de ihtiyaç duymadan su çıkıyor. 4. sondaj çalışması ise devam ediyor.

Tarih ve turizme destek
Kütahya İl Özel İdaresi'nin yatırımları bunlarla da sınırlı kalmadı. Kütahya’nın tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle adından söz ettiren il merkezi ve ilçelerinin de şehre ve turizme kazandırılması için proje ve planlamalar yapan Özel İdare 2021’de önemli işlere imza attı. Bu kapsamda; 2 milyon 861 bin 441 TL’ye mal olan Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi yapımı tamamlandı. Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti kazı çalışmalarına 3 milyon 960 bin 928 TL ödenek ayrılırken Aizanoi Penkalas Çayı 24 No’lu köprüler arası ıslah projesine 844 bin 587 TL harcandı. Kütahya Kalesi’nde 207 bin TL tutarında kazı çalışması yapıldı, kalenin kemer kapısı için 960 bin TL ödenek aktarıldı. Sözleşme tutarı 318 bin TL olan Gediz Murat Dağı Teleferik Projeleri de tamamlandı.

Yoncalı'nın alt yapısı iyileştiriliyor
Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 2020 Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TAGDEP) desteği almaya hak kazanan “Termal Sağlık Turizmi Odağında Yoncalı’nın Altyapısının Geliştirilmesi” projesinin inşaat ve mekanik imalatları tamamlandı, geçici kabul ve performans çalışmaları sürüyor. Bu proje ile 2 adet termal su deposunun imalatı, 19 adet kuyu ve pompa imalatı tamamlandı. Altyapının geliştirilmesi için 8 milyon 100 bin TL harcama yapıldı. Proje kapsamında sıcak su kuyularının birleştirilerek merkezi sistemde toplanması sağlanarak mevcutta su kullanmayan 5 adet yeni tesis termal suya kavuşturuldu.
2021 yılında Jandarma Genel Komutanlığı projesi kapsamında kırsaldaki 48 adet noktaya Solar Saha Güvenlik Yönetim Sistemi (SGYS) kurulması için 6 milyon TL’lik sözleşme yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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