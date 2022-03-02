Gediz’de uyuşturucuya 1 tutuklama

Kütahya’nın Gediz ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 kişiden birisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, ilçe merkezinde getirdikleri uyuşturucuyu, uyuşturucu madde kullanıcılarına sattıkları yönünde bilgilere ulaşıldı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda T.S. ve İ.B. isimli şahısların içinde bulunduğu aracı takibe alan ekipler, kovalamacanın ardından aracı durdurdu.

Araç içerisinde ve şahısların üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde kullanım aparatı olan 1 adet payp, daralı ağırlığı yaklaşık 1,22 gr olan iki ayrı folyoya sarılı vaziyette olan Metamfetamin, yine pet bardak içerisinde daralı ağırlığı yaklaşık 15,14 gr olan uyuşturucu madde olarak bilinen Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların Emniyetteki işlemlerinin ardından İ.B. serbest bırakılırken, T.S. isimli şahıs tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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