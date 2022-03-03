Kütahya’ya Mart karı

Kütahya’da kısa sürede etkili olan kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü. Gece başlayan ve sabahta devam eden kar yağışı sonrası şehir, eşsiz bir güzelliğe büründü.

Bir anda etkisini artıran kar yağışı sonrası park ve bahçelerde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar kalınlığının şehir merkezinde 5, yüksek kesimlerde de10 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.

Kütahyalılar, "Mart ayında kar sürprizi ile karşılaşmak çok güzel bir duygu. Geçtiğimiz yıllarda kar yağışı yeterle derecede değil. Bu yıl kış ayında çok kar yağdı. Mart'ta yağan kar da bizleri sevindirdi" diye konuştular.

Kütahya’daki beyaz güzellik havadan da görüntülendi.

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