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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne yeni bilgisayarlı tomografi cihazı

İHA

Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne yeni bilgisayarlı tomografi cihazı

Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde bilgisayarlı yeni tomografi cihazının hizmet vermeye başladığı bildirildi.
Emet AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner ve Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan tarafından yaklaşık 3 yıldan bu yana yürütülen yoğun çalışmalar sonucu, Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi D sınıfı hastane statüsünden C sınıfı hastane statüsüne yükseltilmiş ve statü değişimi bakanlıkça onaylanmıştı. Statü değişikliği sonucunda C sınıfı hastane statüsünde yer alması gereken tıbbi cihazlar da gelmeye başladı.
Yaklaşık 1,5 ay önce hastaneye gelen tomografi cihazı hizmete girerken, ayrıca hastaneye gönderilen 7 adet hasta başı tıbbi monitörde hizmete alındı.
Yıllardır tomografi çektirebilmek için ilçe dışına giden Emet ve bölge halkı, bundan böyle Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesinde tomografi çekimini gerçekleştirebilecek. 60 yataklı hastanede halen 9 uzman doktor, 8 pratisyen,1 diş hekimi, 1 diyetisyen,14 ebe, 40 hemşire,10 sağlık memuru hizmet veriyor
Devlet Hastanesinin C sınıfı statüsüne yükseltilmesinin ardından gerekli tıbbi malzemelerin donatımlarının da gelmeye devam ettiğini ifade eden Emet AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner, ”Hisarcık ve Çavdarhisar ilçelerimiz köyleri ile birlikte yaklaşık 40 bin vatandaşımıza hizmet veren Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanemizin bölge hastanesi statüsünde görülmesi adına Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan ile birlikte yoğun bir çalışma gerçekleştirmiştik. Proje takipleri için gidilen Ankara çalışmalarımızda en sık gittiğimiz yerlerden biride Sağlık Bakanlığımız idi. Diğer ilçe başkanlarımızla da ortak taleplerde bulunarak, konunun takibini gerçekleştirdik ve hastanemizin C sınıfı statüsünde hizmet vermesini sağladık. Yaklaşık 1,5 ay önce gelen bilgisayarlı tomografi cihazımızda değerli halkımızın hizmetindedir. Artık bölge halklarımızın tomografi çekimleri için sıkça ilçe dışına taşınmaları son bulacaktır. İlçemiz ve bölge halkımıza hayırlı olsun. Emeği geçen siyaset ve bürokratlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz “ dedi.

“Sağlıkta ilçemiz adına devrim gibi gelişmeler yaşıyoruz”
Sağlık anlamında modern hastane binasına kavuşmak kadar, statüsünün yükseltilerek uzman kadrolarının artırılması ve tıbbi malzeme donanımı konularına büyük önem ve uğraş verdiklerini ifade Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, “Sağlıkta ilçemiz adına devrim gibi gelişmeler yaşıyoruz. AK Parti il ve ilçe teşkilatlarımızla ilçemiz ve bölge halklarımızın sağlıklı bir geleceği adına hizmet üretiyoruz. Geçen yıl ortalarında D sınıfı hastane statüsünden C sınıfına yükseltilen hastanemize modern tıbbi cihazlarımızda gelmeye başladı. Artık ilçemizde bilgisayarlı tomografi cihazımız hizmettedir. Bu cihazın önemini yaşadığımız pandemi salgınında çok daha iyi anladık. Birçok Covid19 hastamız tomografi çekimleri için ambulanslarla ilçe dışına taşınmak zorunda kalındı. Bu hizmetten sadece Emet’imiz değil, Hisarcık ve Çavdarhisar ilçesinde bulunan yaklaşık 40 bine yakın vatandaşımız yararlanacaktır. Hastanemizde şuan uzman kadrolarımızın tamamı dolu olup, daha önce taşımalı başka ilçelerden ilçemiz hastanesine yapılan günlük görevlendirmeler, şimdi ilçemizden başka ilçelere yapılmaktadır. Sağlıkta kaydettiğimiz ilerleme bu aşamaya gelmiştir. Şükürler olsun Rabbimize bugün bu çalışmalarımızın meyvelerini alıyoruz. Çalışmalarımıza desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya, Sağlık Bakan Yardımcımız Halil Eldemir’e, Sağlık Bakanlığı Genel Müdürlüğümüze, AK Parti Kütahya Milletvekillerimiz Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler ve İshak Gazel’e, AK Parti İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun’a, AK Parti İlçe Başkanlığımıza, İl Sağlık Müdürümüz Dr. Mehmet Erşan’a, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Başhekimimiz Rukiye Kara’ya e emeği geçenlere halkımız adına şükranlarımızı sunuyoruz. Gazi Emet’imize ve bölgemiz halklarına hayırlı olsun “diye konuştu.

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