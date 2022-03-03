Kütahya AFAD’dan “Yapısal Olmayan Risklerin Azaltılması” etkinliği

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli ve AFAD Gönüllülerinin katılımı ile Merkez Andız İlkokulunda “Yapısal Olmayan Risklerin Azaltılması” (YORA) etkinliği düzenlendiği bildirildi.

Konuyla ilgili İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Deprem olayı sonucunda meydana gelen yaralanma ve ölüm olaylarının büyük bir bölümü yapısal olmayan riskler diye adlandırdığımız kitaplık, gardırop ve benzeri eşyalardan kaynaklanmakta olup, bu eşyaların sabitlenmesi ve binaları tahliye yollarımızı engellemeyecek şekilde konumlandırılması önem arz etmektedir. Bu etkinlik ile bu olaya vurgu yapılması ve öğrencilerimizi bilinçlendirmek amacıyla yapılmıştır. Andız İlkokulunda öğrencilerimize bu konunun önemi aktarılarak, evlerinde öncelikle “Tehlike Avı” dediğimiz yapısal olmayan riskleri belirlemeleri istenmiş, sonrasında eşyaların sabitlenmesi ve uygun konumlandırma yapılması konusunda yapılarak okulda örnek uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında öğrencilerimize deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında nasıl davranılması gerektiği hakkında bilgilendirme çalışması yapılmıştır” denildi.

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