Kütahya Evliya Çelebi Hastanesi'nde yenilik

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren 2. Basamak Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nin yapılan tadilat ve düzenlemelerle, 3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi'ne dönüştürüldüğü bildirildi.

Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ”Yapılan düzenlemeler ile birlikte çeşitli kalp hastalıkları, solunum yetmezliği, kafa travması, menenjit, koma, ilaç zehirlenmeleri, yaşamı tehdit eden gasrointestinal hastalıklar, diyabetik ketoasidoz gibi endokrin sistem hastalıkları, genel cerrahinin geniş hemşirelik bakımı gerektiren, komplike, aşırı kanamalı vakaları, çoklu organ yaralanmaları gibi çok sayıda hastalık grubunun takip ve tedavileri sağlanacaktır. Ayrıca İlimiz ve çevre illerdeki ihtiyaç göz önünde bulundurularak Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi kapasitesini toplamda 14 yatağa çıkarmak için gerekli çalışmalara başlanmıştır. Sağlık Bakanlığı gerekli ön izin ve ödenek planlamaları sonrası hastanemiz bünyesine ilave olarak 8 yataklı Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi faaliyete geçirilecektir” denildi.

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