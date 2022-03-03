Tavşanlı Marangozlar Başkanı Çağlar, güven tazeledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tavşanlı Marangozlar Başkanı Çağlar, güven tazeledi

İHA

Kütaha'nın Tavşanlı ilçesinde Tavşanlı Marangozlar, Yapı Ustaları, Kereste, Büz ve Tuğla İmalatçıları Odası Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Ahmet Çağlar ve yönetimi oyların büyük çoğunluğunu alarak yeniden seçildi.

Tavşanlı Marangozlar Başkanı Çağlar, güven tazeledi

Kütaha'nın Tavşanlı ilçesinde Tavşanlı Marangozlar, Yapı Ustaları, Kereste, Büz ve Tuğla İmalatçıları Odası Genel Kurulu’nda mevcut Başkan Ahmet Çağlar ve yönetimi oyların büyük çoğunluğunu alarak yeniden seçildi.
Tavşanlı Ticaret Odası Konferans Salonu'nda yapılan Genel Kurul da, mevcut Başkan Ahmet Çağlar ve Ercan Gökdemir iki liste halinde yarıştılar. Genel Kurulda toplam 126 oy kullanıldı. Bu oylardan mevcut Başkan Ahmet Çağlar 68, Ercan Gökdemir 57’sini alırken bir oy da geçersiz sayıldı.
Genel kurulda mevcut yönetimin faaliyetleri ve bütçeleri oylamaya sunuldu. Geçmiş dönem ve gelecek dönem gelir gider hesapları okunarak ibra edildi. Genel Kurul da oy kullanma işleminin ardından sandık açılarak oy sayımına geçildi.
Üçüncü dönem yeniden başkan seçilen Ahmet Çağlar, “Beni yeniden başkanlığa seçtiğiniz,bu göreve tekrar layık gördüğünüz için teşekkür ederim.Yönetim olarak geçmiş dönemde olduğu gibi hatta daha da fazla alakadar olarak sorunlarınızı kendi sorunlarımız olarak çözüme kavuşturmak için elimden gelenin fazlasını yapacağımı siz değerli üyelerimize belirtmek isterim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Projesinin maskotu, Kütahya Hafız İmam Hatip Ortaokulu'na ulaştı
YEREL HABERLER Projesinin maskotu, Kütahya Hafız İmam Hatip ...
Kütahya Belediyesi'nden yem bitkisi tohumu desteği
YEREL HABERLER Kütahya Belediyesi'nden yem bitkisi tohumu desteği
Akıncılarspor Basketbol Takımı, antrenmanlarına başladı
YEREL HABERLER Akıncılarspor Basketbol Takımı, antrenmanlarına ...
Kütahya'da 'Tiroit nodülleri'ne ameliyatsız tedavi Hastalar ile konuşarak gerçekleştirilen tedavinin tüm masrafları SGK tarafından karşılanıyor 6 ay da 15 hasta 'Radyo frekans ablasyon uygulaması' ile tedavisinin ardından aynı gün taburcu edildi
YEREL HABERLER Kütahya'da 'Tiroit nodülleri'ne ameliyatsız ...
Kütahya Evliya Çelebi Hastanesi'nde yenilik
YEREL HABERLER Kütahya Evliya Çelebi Hastanesi'nde yenilik
DPÜ yönetiminde görev değişimi
YEREL HABERLER DPÜ yönetiminde görev değişimi
Müdür Başyiğit, boks şampiyonu öğrencileri kabul etti
YEREL HABERLER Müdür Başyiğit, boks şampiyonu öğrencileri kabul etti
Kütahya AFAD’dan “Yapısal Olmayan Risklerin Azaltılması” etkinliği
YEREL HABERLER Kütahya AFAD’dan “Yapısal Olmayan Risklerin ...
Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne yeni bilgisayarlı tomografi cihazı
YEREL HABERLER Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne yeni ...
DPÜ’de “Aile ve Medeniyet” konulu panel
YEREL HABERLER DPÜ’de “Aile ve Medeniyet” konulu panel
31 yılda 90 kez kan bağışı yaptı
YEREL HABERLER 31 yılda 90 kez kan bağışı yaptı
Kütahya’ya Mart karı
YEREL HABERLER Kütahya’ya Mart karı
Dumlupınar’da okullara 1 gün kar tatili
YEREL HABERLER Dumlupınar’da okullara 1 gün kar tatili
Emet’te bariyere çarpan araç yandı
YEREL HABERLER Emet’te bariyere çarpan araç yandı
Genel Sekreter Koyak: “ Köylerde 1 yılda 949 hayvanın kısırlaştırma ve bakımı yapıldı”
YEREL HABERLER Genel Sekreter Koyak: “ Köylerde 1 yılda 949 hayvanın ...
Şampuan ve el kremi kutusuna sakladığı uyuşturucuyla yakalandı
YEREL HABERLER Şampuan ve el kremi kutusuna sakladığı uyuşturucuyla ...
Kütahya’da çantasında uyuşturucu çıkan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Kütahya’da çantasında uyuşturucu çıkan şahıs ...
DPÜ, TEKNOFEST’e akademik paydaş oldu
YEREL HABERLER DPÜ, TEKNOFEST’e akademik paydaş oldu
Gediz’de uyuşturucuya 1 tutuklama
YEREL HABERLER Gediz’de uyuşturucuya 1 tutuklama
Kütahya’da çantasında uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı
YEREL HABERLER Kütahya’da çantasında uyuşturucu bulunan yolcu ...
Alt yapıya 1 yılda 75 milyon TL
YEREL HABERLER Alt yapıya 1 yılda 75 milyon TL
60 saatlik görüntü incelendi, hırsızlık şüphelisi başka şehirde yakalandı
YEREL HABERLER 60 saatlik görüntü incelendi, hırsızlık şüphelisi ...
Kütahya'da 322 projeden 234’ü tamamlandı
YEREL HABERLER Kütahya'da 322 projeden 234’ü tamamlandı
Kütahya Fuat Paşa Kız Kur'an Kursunda Hafızlığa Geçiş Töreni
YEREL HABERLER Kütahya Fuat Paşa Kız Kur'an Kursunda Hafızlığa Geçiş ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.