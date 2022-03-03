Projesinin maskotu, Kütahya Hafız İmam Hatip Ortaokulu'na ulaştı

Ankara’dan yola çıkan, “Isınıyoruz, tükeniyoruz” eTwinning projesinin maskotu, Kütahya Hafız İmam Hatip Ortaokulu'na geldi.

Küresel ısınmaya dikkat çekmek ve “Bu ciddi sorun için bireysel olarak neler yapabiliriz” sorusuna cevaplar bularak harekete geçmek için Aralık 2021 de başlatılan, “Isınıyoruz, tükenıyoruz" isimli eTwinning projesi kapsamında Ankara Akyurt TOKİ Ortaokulu'ndan yola çıkan proje maskotu ikinci durağı olan Kütahya Hafız İmam Hatip Ortaokulu'na geldi.

Buradan da Afyon, İstanbul, Antalya, İzmir, Çanakkale ve Polonya’ya gönderilecek olan proje maskotu, küresel ısınmayı önlemek için öğrencilerin önerilerini topluyor.

Proje kurucusu ve İngilizce öğretmeni Özlem Çalışkan, “Günümüzde artık ciddi etkilerini görmeye başladığımız küresel ısınma için farklı şehir ve okullardan bir araya geldik. Amacımız toplumda küresel ısınmaya dikkat çekmek ve bu ciddi sorun için evlerimizde, okullarımızda bireysel olarak neler yapabiliriz bunu toplumla paylaşmak. Proje maskotumuz kargo aracılığıyla tüm proje ortaklarımıza ulaşacak ve her okul küresel ısınmayla ilgili sloganlarını hazırlayıp diğer durak olan proje ortağı okula gönderecek. Sonrasında tüm ortaklarımızın mesajları toplumla paylaşılacak. Proje maskotu şu anda okulumuzda. Bu maskot öğrencilerimiz tarafından büyük ilgi gördü ve öğrencilerimiz çok mutlu oldular. Büyük bir hevesle çalışmalarımızı hazırlamayı başladık. Biz de çalışmamızı tamamlayınca kargoyu Afyon’daki proje ortağımız olan okula göndereceğiz. Sıfır Atik, Geri Dönüşüm, TEMA üyeliği gibi çalışmalarla devam edecek proje çalışmaları Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak” dedi.

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