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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Bilgisayar İşletmenliği Kursu açıldığı bildirdi.

Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde Seydi Resul İmam Hatip ortaokulu bilgisayar laboratuvarında kurs öğreticisi Şerif Tokuş tarafından verilen toplam 163 saatlik Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü) kursuna 41 kursiyer kayıt yaptırdı.

13 yaşını tamamlamış her bireyin Bilgisayar İşletmenliği kursuna katılabileceği belirten Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sebiha Kaya, “Bilgisayar İşletmenliği kursunda kurs boyunca öğrenciler bilgisayar teknolojisinin temel kavramlarını, bilgisayar donanım ve işletim sistemini kullanmayı öğrenecekler. Ayrıca kelime işlemci yazılımı ile belge oluşturacak, menüleri ve ikonları kullanarak oluşan belgeyi düzenlemeyi, elektronik tablolama yapmayı sunu hazırlamayı öğrenmiş olacaklar” dedi.

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