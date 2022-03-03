Yavuz: "Çok daha büyük işlere imza atacak olan ülkenin adıdır Türkiye"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "Türkiye salgın sürecinde hasar aldı. Doğru, ama dünyada almayan ülke yok. Ama en az hasar alan ülkenin adıdır Türkiye ve başındaki lider de bu süreçten en hızlı çıkacak en hızlı toparlanacak ve çok daha büyük işlere imza atacak olan ülkenin adıdır Türkiye" dedi.



AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı Kütahya İl İstişare Toplantısı, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un katılımıyla gerçekleşti. Toplantının basına açık olan kısmında konuşan Yavuz, 2023 seçimlerine odaklanmaları gerektiğine vurgu yaptı. Yavuz, "Bizim çok işimiz var. Biz CHP gibi bir parti değiliz. Bakın onların uğraştığı işlere. Onlar neyin peşine düşmüş fark ediyor musunuz? Masayı nasıl kuracaklar? Türkiye’yi yeniden nasıl o eski krizli, kaoslu, kargaşalı günlere çevirecekler. Onun için uğraş veriyorlar. Parlamenter sistem hayali kuruyorlar. Yani hiç kimse nasıl olur da biz bu sistemi tıkır tıkır işletiriz demiyor. Kimler Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak? 1112 milletvekiline bakanlık teklif edildi. Bir hükümet yıkıldı, bir hükümet yapıldı. Bir hükümeti yıkmak için 12 tane milletvekiline bakanlık teklif edildi. Manipülasyona, krizlere, kaosa, kargaşaya müsait bir parlamenter sistem özlemiyle yanıp tutuşuyorlar. Biz bunu yapamayız, bizim derdimiz bu olamaz. Biz bizim aleyhimize bile olsa Cumhurbaşkanlığı yani Başkanlık Sistemi Türkiye’nin hayrına ise o olacak. Yeter ki AK Parti'nin aleyhine olsun, Türkiye’nin lehine olsun. Türkiye salgın sürecinde hasar aldı. Doğru, ama dünyada almayan ülke yok. Ama en az hasar alan ülkenin adıdır Türkiye ve başındaki lider de bu süreçten en hızlı çıkacak en hızlı toparlanacak ve çok daha büyük işlere imza atacak olan ülkenin adıdır Türkiye. Ne demek istiyorum? Hasar var, doğru ama bu yaraları saracak bir Cumhurbaşkanımız var ve öyle bir ışık var ki ufukta 2023’te bizim doğalgazımız sisteme bağlanacak. Avrupa Rus gazı kesildiğinde 'ne yapacağım' diye kara kara düşünürken, biz kendi gazımızı 2023’de Allah’ın izniyle sisteme bağlayacağız. Yine insansız hava aracı İHA’lar SİHA’lar insansız muharebe aracında belli noktalara çoktan gelmiş olacağız. İhracat rekorları kırdık. Daha çok üretime dayalı bir anlayış içerisinde daha çoğu olacak. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte ve hep birlikte çok daha iyiye çok daha güzellikler yaşayacağız. Türkiye’yi dünyanın en modern ülkesi haline getirebilirdik. Ama Ayasofya açılmamış olabilirdi. Özgürlük anlamında prangalar hala takılı devam ediyor olabilirdik. Başörtüsü sorunu çözüldü, Ayasofya açıldı, terör bitti, Allah’ın izniyle can çekişiyor. FETÖ’den kurtulduk. İhracat rekorları kırıyoruz. Devasa yatırımlar gerçekleştirdik. Havaalanları, üniversiteler, yollar, hastaneler, köprüler ve eğitim alanları gibi. Hem maddi, hem diğer özgürlükler anlamında çok büyük mesafeler kat ettik" diye konuştu.



AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Yavuz ve beraberindeki Genel Merkez Seçim İşleri Başkanı Harun Tüfekçi, Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve Bölge Koordinatörü Serpil Kavrak'a bilgilendirmelerinden dolayı teşekkür etti.

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