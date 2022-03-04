Vali Ali Çelik, evi yanan şehit ailesini ziyaret etti

Kütahya Valisi Ali Çelik, Domaniç ilçesinde evi yanan şehit ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şehit Efrahim Yıldırım’ın ailesinin acil ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Vali Ali Çelik, “Şehidimizin kıymetli emanetleri Selim amcamız ve Ayşe annemiz için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Devletimiz ve milletimiz her zaman yanlarında” dedi.

Vali Çelik’e ilgisi ve destekleri için teşekkür eden şehit babası, “Devletimiz 30 yıldır yanımızda. Allah sizlerden razı olsun” dedi.

Vali Çelik’e ziyarette Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ile protokol üyeleri eşlik etti.

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