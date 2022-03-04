Simav’da ekmeklik buğdayda fenolojik gözlem ile hastalık ve zararlı kontrolleri

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Kütahya’nın Simav ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce kurulan Altuğ çeşidi ekmeklik buğdayın demonstrasyonu, aylık fenolojik gözlemi ile hastalık ve zararlı kontrollerinin yapıldığı bildirildi.

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