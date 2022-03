DPÜ Rektörü Uysal, “Aile ve Medeniyet” konulu panele katıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Bursa İl Müftülüğü, Konya İl Müftülüğü ve Mehir Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilen 'Aile ve Medeniyet' konulu panelde konuşmacı olarak yer aldı.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde yapılan ve moderatörlüğünü BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’un üstlendiği panelde Prof. Dr. Kazım Uysal'ın yanı sıra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Konya İl Müftüsü Doç. Dr. Ali Öge ve Mehir Vakfı Başkanı Mustafa Özdemir de konuşmacı olarak yer aldı. Programa BUÜ'nün akademisyen, idari personel ve öğrencilerin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de ilgi gösterdi.



“Modernleşme süreci aile yapısını bozuyor”

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, panelin açılışında yaptığı konuşmada, modernleşme sürecinin aile yapısını bozduğuna dikkat çekti.

Panelde birbirinden kıymetli konukları ağırlıyor olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, aile ve medeniyetin çok değer verilmesi gereken kavramlar olduğuna işaret etti.

Kılavuz, “Konuşmacılarımızın her biri kendi alanında önemli çalışmalar yapmış isimlerdir. Mehir Vakfı da aile konusunda kıymetli projelere imza atmış bir kuruluştur. Bugüne kadar 10 binden fazla çifti evlendirmeyi başardılar. Üstelik bunu sadece Türkiye’de değil, mazlum ve mağdur coğrafyalarda da yapıyorlar. Aile yapısı kültürlere göre farklılık gösterebiliyor. Modernleşme süreci, ailenin genetik yapısını maalesef bozuyor. Hepimizin kendi gözlem ve deneyimleri var. Konuklarımız da bu konular üzerinde sunumlar yapacak. Tekrar her birine katılımlarından dolayı teşekkür ediyor, etkinliğimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.



“Geleneğimizde aile ile devlet birbiri üzerinden tanımlanır”

Panelin ilk konuşmacısı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse oldu. Ailenin çok geniş bir kavram olduğuna işaret eden Prof. Dr. Saffet Köse, “Bu kavramın neresinden tutarsanız elinizde kalabilir. Dünyanın genelinde ailelerle ilgili problemler var. Sosyolojiye tek ebeveynli çocuklar diye kavramlar girdi. Annesini veya babasını bilmeyen çocuklar var. Evlenmeler azalıyor, boşanmalar artıyor. Her şeye rağmen, bizim toplumumuzda en güçlü kurum ailedir. Halen çok güçlü durumdadır. Sorunlarımız ve sıkıntılarımız elbette var. Ancak biz gerçekten dünya geneline baktığımızda iyi durumdayız. Sosyolojik olarak aile; toplumların örgütlenme modeli olarak kabul ediliyor. Bizim geleneğimizde aile ile devlet birbiri üzerinden tanımlanır. Aile kendi içinde bir devlettir. Devlet de o milletin büyük ailesidir. Gerçekten baktığınız zaman bu yapılar birbirine çok benzer” şeklinde konuştu.



“Vakfı eşimin isteği üzerine kurdum”

Vakfı eşinin isteği üzerine kurduğunu belirten Mehir Vakfı Başkanı Mustafa Özdemir, Bursa’yı ve Bursa halkını çok sevdiğini, çocukluğundan itibaren bu şehre gelmekten büyük bir keyif aldığını vurguladı. Mutlu bir eş ve baba olduğunun altını çizen Mustafa Özdemir, “Ben eşimi ve çocuklarımı çok sevdim. Mutlu bir ailede büyüdüm. O yüzden ben, eşim ve çocuklarım hiçbir zaman doktora gitmedik. Doktora ihtiyacımız olmadı. Şimdi üç torunum var ve maalesef onlar gidiyor. Bu vakfı da eşim için kurdum. Eşim bana 'Evlenmek isteyen gençler var, sen esnaf adamsın. Esnaf arkadaşlarınla bu gençlere yardım ederseniz çok iyi olur' dedi. Ben de dostlarımla konuşarak bu vakfın kurulması için girişimlere başladım. İlk olarak iki çiftimizi evlendirdik. Zaman içerisinde 10 binleri aştık. Hakemli yayınlarımız var. 5 dilde yayın yapıyor. 28 ülke, 62 ilde aktif olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Yuva kurmak ve kurulmasına vesile olmak çok büyük bir keyif” dedi.



“Materyalist felsefe aile kavramını yıpratıyor”

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, konuşmasında aile kavramının çok önemli olduğuna işaret etti. Tarih boyunca aile yapısı güçlü olan toplumların mutlu ve dirayetli olduğunu açıklayan Rektör Uysal, “Aile yapısı gevşediği zaman toplum gevşiyor, medeniyet yıpranıyor ve maalesef milletler dağılıyor. Bu hem bizim tarihimizde hem de dünya tarihinde böyledir. Özellikle bu son zamanlarda materyalist felsefenin de etkisiyle aileye ciddi bir hücum var. İnsanları hayvanlar aleminden gelmiş gibi gösteriyor ve hayvanlar gibi davranmasını istiyor. Allah’ı anlayabilecek tek varlık insandır. O halde insan hayvan değildir. Kutsal kitabımız ve Peygamberimiz ailenin önemine defalarca vurgu yapmıştır” açıklamasında bulundu.



“İyi bir aile için önce kendimiz iyi olmak zorundayız”

Panelin sonunda bir konuşma yapan Konya Müftüsü Doç. Dr. Ali Öge, “Eşlerin ve çocukların hayırlı olmasının yolu birçok farklı noktadan geçebilir. Kavli olarak bu konuda dua etmeliyiz. Ancak bunu fiili dualarla da beslemek gerekiyor. Yani istediğimiz şeyi önce kendimiz yapmalıyız. Biz çok iyi bir eş değilsek, çok iyi bir eş beklemek ne kadar doğru? Çocuklarımızı eğitmek, bilgi vermek elbette çok önemlidir. Ancak insanın kendisini eğitmesi zaten çocuklarını eğitmesi anlamına gelir. Biz iyi bir insan olursak, çocuğumuz ve eşimiz de bize bakarak iyi bir insan olmaya gayret edecektir. Biz önce kişisel gelişimimizi iyi yapmak zorundayız. İnsanoğlu hata edebilir, bu hatalardan dolayı onu dışlamak doğru değildir” şeklinde konuştu.

