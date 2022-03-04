Domaniç’in taleplerini dinledi

Kütahya Valisi Ali Çelik, vatandaşların talep ve sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor.

Domaniç’e bağlı 31 köy ve 8 mahalle muhtarıyla bir araya gelen Vali Ali Çelik, muhtarlardan köy ve mahallelerinin ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Kuruluşun toprakları Domaniç’te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti paylaşan Vali Ali Çelik, 31 Ağustos 2021 yılında hayatında kaybeden İl Genel Meclisi üyesi Mustafa Şimşek’i de unutmadı. Vali Çelik, “Rahmetli Mustafa Şimşek ağabeyi çok sevmiştim. Onun şahsında Domaniç’i ve Domaniçlileri de gerçekten çok seviyorum. Domaniç için devletimizin imkanları dahilinde hep birlikte elimizden geleni yapacağız” dedi.

Vali Çelik’e Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak eşlik etti.

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