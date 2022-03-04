Hisarcık’ta deprem anı ve tahliye tatbikatı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Deprem Haftası nedeniyle tüm okullarda eş zamanlı olarak “Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı” gerçekleştirildi.

15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesindeki Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatına Kaymakam Didem Dinç Özay, İlçe Emniyet Amiri Seydi Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Saat 11,30’da sirenlerin çalmasıyla başlayan tatbikatta 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde öğrenim gören 200 öğrenci okulu kısa sürede boşaltarak okul bahçesindeki güvenli alanda toplandı. Bu arada itfaiye ekiplerince sınıflardan yaralı halde kurtarılan öğrenciler sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Bu arada güvenli alanda toplanan öğrencilere Hisarcık Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın tüpünün nerelerde ve nasıl kullanıldığı tatbiki olarak gösterildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.