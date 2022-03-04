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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatbikata katılan öğrencilere kek ve meyve suyu

İHA

Tatbikata katılan öğrencilere kek ve meyve suyu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Deprem Haftası nedeniyle tüm okullarda eş zamanlı olarak düzenlenen “Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı esnasında İlçe Kızılay Temsilciliği'nce öğrencilere kek ve meyve suyu dağıtıldı.
Hisarcık Kızılay temsilcisi Mustafa Şen, Şehitler Ortaokulunda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatında öğrencilere Kızılay bilincini aşılamak ve onların her zaman yanlarında olduğumuzu göstermek amacıyla 8 Kızılay gönüllüsü ile birlikte kek ve meyve suyu dağıttıklarını söyledi.

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