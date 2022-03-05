Simav’da çiftçilere 4 bin 800 adet ceviz fidanı dağıtıldı

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje çerçevesinde yüzde 75'lik bedeli Kütahya İl Özel İdaresinden, yüzde 25'i ise çiftçi katkısıyla temin edilen 4 bin 800 adet ceviz fidanının başvuruda bulunan yöre çiftçilerine dağıtıldığı bildirildi.

Simav Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü olarak son yıllarda 'Kapama Ceviz Bahçeleri' oluşturma projelerine her yıl yenilerinin eklendiğini belirten Müdür Murat Tokdemir, gerçekleştirdikleri son projeyle 75 çiftçiye 4’er dekarlık arazilerine dikilmek üzere ceviz fidanı dağıttıklarını ifade etti.

Simav Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nün söz konusu projedeki en önemli şartının “Kapama Meyve Bahçesi” oluşturmak olduğunu, çiftçilere 1'er 2'şer, 3'e, 5'er ceviz fidan dağıtımı yapılmadan, en az 4 dekar arazisi olan ve bu arazide fidan çukurlarını açarak hazırlıkların yapıldığı arazilere dikilmek üzere Chandler çeşidi ceviz fidanları teslim ettiklerine dikkat çeken Müdür Tokdemir, “ Bu projemizde 75 çiftçimize 4 er dekar kapama ceviz bahçesi oluşturmaları için her çiftçiye 64 adet ceviz fidanı teslim edilerek dikilmesi sağlandı. Kısacası Simav ve çevresindeki ceviz bahçelerine 75 çiftçimiz tarafından 75 kapama ceviz bahçesi kuruldu” diye konuştu.

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