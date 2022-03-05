Belediye Kütahyaspor'da 3 puan sevinci

Karaman Belediyespor karşılaşmasında iki golü ofsayt sebebiyle sayılmayan Belediye Kütahyaspor, son dakikalarda oyuna giren Onur Garip’in bulduğu gol ile sahadan 10 galip ayrılarak puanını 45’e çıkarttı.

TFF 3. Lig 25. haftasında Karaman Belediyespor’u kendi evinde konuk eden Belediye Kütahyaspor sahaya Teknik Direktör İsmail Güldüren nezaretinde Hasan Sürmeli, İsmail Kayalı, Ali Mert Işık, Erdinç Çepoğlu, İbrahim Konuksever, Emrah Dağ, Bilal Şeflek, Tuncay Fındıkçı, Furkan Demir, Enes Nalbantoğlu, Muhammet Arslantaş on biri ile çıktı.

Kıran kırana geçen maçta iki golü ofsayt sebebiyle sayılmayan Belediye Kütahyaspor ilk yarı soyunma odasına 00’lık beraberlikle girdi. İkinci yarıda da ilk yarıdaki etkili futbolunu sürdüren Teknik Direktör İsmail Güldüren'in öğrencileri, rakip kaleyi abluka altına aldı. Oyuna Enes Nalbantoğlu’nun yerine 79. dakikada giren Onur Garip, dakika 88’i gösterdiğinde önünde bulduğu topu rakip kaleye gönderdi. Garip’in attığı golle 10 öne geçen mavişimşekler, sahadan 10 galip ayrılarak puanını 45’e çıkarttı ve 3. sıraya yükseldi.

Maç sonrasında saha içinde büyük sevinç yaşayan Belediye Kütahyasporlu futbolcular, Teknik Direktör İsmail Güldüren ile aldıkları ilk galibiyeti taraftarlarla birlikte kutladılar.

İç saha ve deplasman maçlarında Belediye Kütahyaspor’u yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, maç sonunda yaptığı açıklamada oyuncuları ve teknik ekibi tebrik etti. Başkan Işık, “Hoca değişikliği ve takımımızın yeni yapılanması ile birlikte çok önemli bir üç puan aldık. Bu hakemlerle baş edeceğiz. İnşallah hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımız devam edecek. Hayırlı olsun. Takımımız iyi oynadı. Rakip takımlar yata yata da olsa golü yiyince koşmaya başlayacaklar” dedi.

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