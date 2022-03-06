Kaymakam çekti, vali paylaştı Zeus Tapınağının muhteşem gece görüntüsü

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Kütahya Valisi Ali Çelik’in sosyal medya hesabında paylaştığı Çavdarhisar Kaymakamı Metin Korkmaz’ın gece çektiği Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti Zeus Tapınağının muhteşem görüntüsü büyük beğeni aldı.

Vali Ali Çelik’in sosyal medya hesabında paylaştığı resim ve yazdığı, “Çavdarhisar Kaymakamımız Metin Korkmaz’ın objektifinden Anadolu’nun en iyi korunmuş Zeus Tapınağı” paylaşımı ilgi odağı oldu.

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