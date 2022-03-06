AK Parti'de Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı

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AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Genel Merkez ARGE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı'nın teşkilat mensuplarının katılımlarıyla coşkulu bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

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