"Gazetecilik fedakârlık gerektiren bir meslek"

Gazeteci Tuna İşleyen, Tavşanlı İlkokulu tarafından düzenlenen Kariyer Günü’ne konuşmacı olarak katıldı.

Mesleğin zorlukları konusundaki bilgi ve tecrübelerini öğrencilere aktaran İşleyen, gazeteciliğin fedakârlık gerektiren bir meslek olduğunu ifade etti.

İşleyen , Tavşanlı İlkokulu’nun yerli ve yabancı ortaklarla yaptığı eTwinning projesi “I’m What in the Future?” kapsamında kariyer günlerinin konuğu olarak gazetecilik mesleğini tanıttı.

İşleyen, İngilizce Öğretmeni Fatma Malkoç rehberliğinde yürütülen proje ile Tavşanlı İlkokulu’nun yerli ve yabancı ortaklarla yaptığı eTwinning projesi “I’m What in the Future?” kapsamında kariyer günlerinin konuğu olarak gazetecilik mesleğini tanıttı.

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