Simav’da meyve ağaçlarında budama kursunda uygulamalı eğitim

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’nın Simav ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle açılan meyve ağaçlarında budama kursunun son gününde kursiyerlere uygulamalı eğitim verildiği bildirildi.

57 kursiyerin katıldığı toplam 48 saatlik meyve ağaçlarında budama kursunun son gününde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince kursiyerlere meyve ağaçlarında uygulamalı budama gösterildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.