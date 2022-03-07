Kamil Çelik, Kütahya 1453 Hilal Kent Mahallesi'nin yeni muhtarı oldu

Kütahya'da, 5 adayın yarıştığı 1453 Hilal Kent Mahallesi'ndeki muhtarlık seçimlerini Kamil Çelik kazandı.

Alınan bilgiye göre, bin 795 seçmenden sadece bin 232 seçmen oy kullandı.

Resmî olmayan sonuçlara göre 310 oy alarak muhtar seçilen Kamil Çelik’in en yakın rakibi olan ve aynı zamanda 1453 Konutları Yönetim Kurulu Başkanlığını ifa eden Recep Kızıl ise 305 oy aldı.

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