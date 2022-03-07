Kütahya'da Covid-19 vaka sayısı düşüyor

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1925 Şubat arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid19 vaka sayılarını açıkladı. Kütahya'da vaka sayıları bir önceki hafta olduğu gibi düşüş eğilimini sürdürdü.

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