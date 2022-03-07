Kütahya ve ilçelerinde kar yağışı bekleniyor

Kütahya’nın yarından itibaren perşembe gününe kadar soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kütahya’nın 8 Mart 2022 Salı günü akşam saatlerinden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk hava nedeniyle azalarak hafta boyunca mevsim normallerinin 59 oC altına düşeceği tahmin ediliyor. Yağışların; 8 Mart Salı aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, 9 Mart Çarşamba karla karışık yağmur ve kar yağışlı ve 10 Mart Perşembe gününden itibaren periyot sonuna kadar aralıklı kar yağışlı olması beklenmektedir" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.