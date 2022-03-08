Özsoylu, "Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Ünitesi isabetli olmuştur"

Doktor Öğretim Görevlisi Serkan Özsoylu, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde faaliyete başlayan 3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi hakkında kamuoyuna bilgiler verdi.

KSBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalından (AD) Dr. Öğr. Üyesi Özsoylu, "Ülkemizde ihtiyacı olan tüm çocukların en kaliteli yoğun bakım tedavi hizmetlerini almasını sağlayarak çocuk ölümlerinin azaltılmasına katkıda bulunmak için kurulan Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi, 2011 yılından itibaren resmi yan dal olarak kabul edilen ve günümüzde yaklaşık olarak 50 tane uzmanın ülkemizin çeşitli yerlerinde görev yaptığı yeni bir bilim dalıdır” dedi.

Özsoylu, göreve başlamaları ile birlikte Kütahya için büyük bir ihtiyaç olan 3. basamak Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi için girişimlerde bulunulduğuna dikkat çekerek, “Üniversitemiz bünyesinde hizmet veren 2. Basamak Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi yapılan tadilat ve düzenlemelerle 3. Basamak Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine dönüştürüldü. Yapılan düzenlemelerle birlikte çeşitli kalp hastalıkları, solunum yetmezliği, kafa travması, menenjit, koma, ilaç zehirlenmesi, yaşamı tehdit eden gastrointestinal hastalıklar, diyabetik ketoasidoz gibi endokrin sistem hastalıkları, çocuk cerrahisinin geniş hemşirelik bakımı gerektiren, komplike, aşırı kanamalı vakaları, çoklu organ yaralanmaları gibi çok sayıda hastalık grubunun takip ve tedavileri sağlanmaktadır. Ayrıca ilimiz ve çevre illerdeki ihtiyaç göz önünde bulundurularak Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi kapasitesini 12 yatağa çıkarmak için gerekli çalışmalara başlanmıştır. KSBÜ’yle bölgede yenilikçi çalışmalar yapılıyor" ifadelerini kullandı.

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