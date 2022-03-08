"Büyük Türkiye hedefini kadın-erkek omuz omuza gerçekleştireceğiz"

AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkan Vekili Arzu Kıvanç, "Biz AK Parti olarak, büyük ve güçlü Türkiye idealimiz için çalışıyoruz. Kadınerkek omuz omuza Büyük Türkiye’yi inşa edeceğimize inancımız tamdır" dedi.

Kıvanç, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Usame Doğan ve kadın yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla parti binasında basın toplantısı düzenledi.

AK Parti iktidarları döneminde kadına yönelik bir çok ilklere imza atıldığını kaydeden Kıvanç, "Hayalimizi, beşeri sermayenin önemli bir parçası olan, fabrika işçisinden ev kadınlarına, beyaz yakalıdan mavi yakalıya, kırdan kente kadar tüm kadınların emeğiyle gerçekleştireceğiz. Kadın emeğini anmayı görev saydığımız bu günde Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti olarak 2002’den bu yana hem temel insan hakları hem de beşeri sermayenin güçlendirilmesi perspektifi ile kadının eğitim, sağlık, istihdam, karar alma mekanizmalarına katılımı yönünde pek çok düzenleme yaptık. 2002’de Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafında Hakkâri’de ilan edilen ilk seçim beyannamemizde kadına yönelik şiddetle ve kadın yoksulluğuyla mücadele edeceğimizi topluma beyan ettik. Her seçimde de buna yeni hedefler ekledik. Anayasadaki eşitlik ilkesi, Türk Ceza Kanunu’nda töre ve namus cinayeti cezalarının artırılması, İş Kanunu’nda eşit işe eşit ücret düzenlemesi, doğum izinleri başta olmak üzere, aile ve iş yaşamı uyumlaştırmasına ilişkin düzenlemeler, engelli çocuğu olan anneye 5 yıl erken emeklilik imkânı ve benzeri birçok düzenleme AK Parti döneminde yapılmıştır. Böylelikle eşitlik başta olmak üzere kadının güçlendirilmesi yasal güvence altına almıştır. Türk kadını, pek çok Avrupa ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir. Ülkemizde kadınlar, 1935 yılında ilk kez parlamentoda yüzde 4.1 oranında temsil edildi. Bu oran 2002 yılına kadar ne yazık ki hiç aşılamamışken bugün 2018 seçimiyle birlikte parlamentoda kadın temsil oranı, yüzde 17.4’e yükselmiştir. AK Parti, kadının siyasi temsil oranı kabul edilebilir eşiğe ulaşana kadar çalışacaktır" şeklinde konuştu.



"Kadın iş gücüne katılma oranı yüzde 34"

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