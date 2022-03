Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık eşi Fatma Işık ile birlikte, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün organize ettiği kahvaltı programına katıldı.

Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün, Kütahya Belediyesi kadın personeline yönelik düzenlediği kahvaltı programına eşi Fatma Işık ile birlikte katılım sağlayan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, kadınların sadece bir günde değil, her gün hatırlandığını bilmelerini istediğini söyledi.

Başkan Işık, “Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile bir arada olduk. Bizi buluşturan başta Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz çalışanları olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu vesile ile gününüzü kutluyorum. Kadınlarımız yılda bir kez değil, her gün hatırlandığını ve bizlerin vaz geçilmezi olduğunuzu, sizler çok iyi biliyorsun. Ama yılda bir günde olsa size ait bir günü olması güzel bir şey” dedi.



"Kadın, adet ve örfümüzde çok önemli bir yere sahip"

Kadının, kültürümüzde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Başkan Işık, “Kadın, kültürümüzde, adet ve örfümüzde çok önemli bir yere sahip. Evde anne ve eş, ama dışarıda iş kadını, sosyal hayatta olmazsa olmaz. Sizlerin bulunduğu her yerde bir düzenin ve nizamın olduğunu biliyoruz. Belediyemiz kadınları olarak, sizlerle her geçen gün daha da güçlendiğimizi belirtmek istiyorum. Geride bıraktığımız 3 yıllık mesai arkadaşlığımız süresinde, kadın çalışanlarımızın hiç birisinden bir sıkıntı çekmedik. Hepinize teşekkür ediyor, nice güzel günlerde birlikte olmak için sağlıkla sıhhatle işlerimizi yapmaya devam edelim. Gününüzü yeniden kutluyorum ve iyi ki varsınız” diye konuştu.

