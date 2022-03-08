Kütahya'da 31 bin 141 çiftçiye 64 milyon TL'lik destek ödemesi

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Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelinde 23 bin 436 çiftçiye 47 milyon 935 bin 147 TLmazotgübre desteği, 7 bin 705 çiftçiye de 16 milyon 37 bin 495 TL yem bitki desteği ödemesi yapılacağını duyurdu.

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