Stant açarak Yeşilay ve YEDAM'ı tanıttılar

Kütahya Yeşilay Kadın Komisyonu, Kadınlar Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde stant açarak, Yeşilay Danışma Merkezi (YEDAM) ve Yeşilay'ın hizmetlerini tanıttı.

Yeşilay Kadın Komisyon üyeleri Nuray Doğan, Emel Demir, Seçil Kantar ve Ceyda Gökdemir, gün sebebiyle etkinliğe katılanları bilgilendirdi.

Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, insanların kendisi için atabileceği en güzel adımın sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmak olduğunu ifade etti.

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