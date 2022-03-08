Polisler, kadınların gününü kutladı

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Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde, Emniyet Amirliği'ne bağlı polisler, kadınların gününü kutlayarak KADES uygulamasını tanıttı.

Pazarlar ilçe Emniyet Amirliği polis ekipleri, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara gül dağıttı. İlçe merkezindeki işyerlerinde ve marketlerdeki kadınların Kadınlar Gününü kutlayan polis ekipleri, kadın sürücülere ve çevreden geçen vatandaşlara karanfil dağıttı.

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