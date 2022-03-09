Kütahya bir hafta sonra tekrar beyaza büründü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'da gece başlayan kar yağışı, bir hafta sonra kenti tekrar beyaza bürüdü. Bir anda etkisini artıran kar yağışı sonrası park ve bahçelerde güzel görüntüler oluşturdu.

Kar yağışıyla birlikte tarihi konakların bulunduğu Germiyan Sokak, seyrine doyulmaz manzara oluştu.

Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 10 santimetreye kadar ulaştığı öğrenildi.

Vatandaşlar, Mart ayında yağan karın, "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" atasözünü hatırlattığını ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.