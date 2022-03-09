Vahid Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürlüğü görevine Musa Öncel atandı

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Kütahya Vahid Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürlüğü görevine Musa Öncel'in atandığı bildirildi.

Kütahya Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Ünal, yaptığı açıklamada, "İlimiz Vahid Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürlüğü'ne vazifesine atanarak görevine başlayan Musa Öncel'e ziyaretleri nedeniyle teşekkür eder, başarılar dilerim. Hayırlı olsun inşaallah. Aramıza hoşgeldiniz" ifadelerini kullandı.

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