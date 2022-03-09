Bergüzar Kadın Sesleri Türk Halk Müziği Topluluğu'ndan konser

Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, Kütahya Belediyesi Bergüzar Kadın Sesleri Türk Halk Müziği Topluluğu konser verdi.

Kütahya Belediyesi bünyesinde oluşturulan Bergüzar Kadın Sesleri Türk Halk Müziği Topluluğu ilk konserini Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde verdi.

Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, “Geçtiğimiz yıl Ahmet Yakupoğlu Kültür ve Sanat Yılı olarak adlandırmış olduğumuz etkinliklerimizin bu yıl ki isminin, Büyük Zaferin 100. Yılı olması münasebeti ile '100.Yıl Kültür Etkinlikleri' olarak değerlendirilmesi uygun görülmüştür. Büyük zaferin 100. Yılı kapsamında Kütahya halkımızın birbirinden önemli ve anlamlı etkinliklerle buluşturma çabası içerisindeyiz. Bu kapsamda, belediyemiz bünyesinde bir Türk Halk Müziği Topluluğu, Türk Sanat Müziği Topluluğu, Halk Oyunları Topluluğu, Tiyatro Topluluğu ve Mehteran Takımımızı oluşturarak, bu toplulukları kurumsal bir yapıya kavuşturduktan sonra bir ‘Kültür Sanat Akademisi’ çatısı altında toplayacağız. Ülkemizin her köşesinde ve umuyoruz ki birçok uluslararası etkinlikte Kütahya’mızı temsil edecek bir çalışmayı ortaya koyma çabası içerisine girmiş bulunmaktayız” dedi.

Gece, Kütahya Kent Konseyi Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu şairlerinin okuduğu kadın şiirleri ile başladı. Şairlerin okuduğu şiirlerin ardından sahne alan Bergüzar Kadın Sesleri Türk Halk Müziği Topluluğu seslendirdikleri birbirinden güzel Türk Halk Müziği eserleri ile geceye katılım sağlayanlara unutulmaz bir program sundular.

Program, Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı’nın koro ve orkestra üyelerine, şairlere, Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Keziban Çolak’a verdikleri teşekkür plaketi ve çiçek ile son buldu.

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