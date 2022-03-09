Kaymakam Çiçek ve Belediye Başkanı Doğan’dan şehit annesine ziyaret

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Emet Kaymakamı Hasan Çiçek ve Belediye Başkanı Hüseyin Doğan şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan’ın annesini evinde ziyaret etti.

Kaymakam Hasan Çiçek ve Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, PençeYıldırım Operasyon bölgesinde teröristlerin roketli saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan’ın annesi Havva Asan’ı evlerinde ziyaret ederek çiçek sundular. Ziyarette şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan dualarla anıldı.

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