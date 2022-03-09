Başkan Doğan, başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan İl Satranç Turnuvalarında dereceye giren Gazi Emet İlkokulu ve Ashaboğlu Ortaokulu öğrencilerini ödüllendirdi.

Satranç Turnuvasında Kütahya il birincisi olan Ashaboğlu Ortaokulu satranç takımı 7. Sınıf öğrencileri Ceylin Canıgür, Hasan Kayra, Aygün Zeynep Eslem Asiltürk ve Elif Amuca ile il üçüncüsü olan Gazi Emet İlkokulu satranç takımı öğrencileri Nisa Nur Koç, Elif Yüsra Ün, Buğlem Solak, Eslem Atalay ile il dördüncüsü olan Elif Rana Öztürk, Elif Eslem Gürcan, Esma Naz Demirayak ve Zeynep Ergün isimli öğrencileri tebrik eden Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, öğrencilere satranç takımı ve 100. Yıl Emet Milli Mücadele anılarını içeren Dr. Fazıl Doğan’ın kitabını hediye etti.

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