Eski başkan Halil Çalışkan vefat etti

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Anavatan Partisi (ANAP) eski İlçe Başkanı Halil Çalışkan, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Eski İlçe Başkanı Halil Çalışkan, tedavi gördüğü Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Halil Çalışkan, Merkez Çarşı Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

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