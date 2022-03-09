Kütahya’da okullar arası minikler satranç müsabakaları

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Kütahya’da 20212022 eğitim öğretim yılı okullar arası satranç MiniklerB kız ve Erkek kategori müsabakalarının sona erdiği bildirildi.

Kütahya Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalar sonunda, Erkeklerde birinci Yunus Emre İlkokulu, ikinci 80. Yıl Özel İdare İlkokulu, üçüncü Milli Egemenlik İlkokulu, dördüncü Özel Boğaziçi Şehir İlkokulu, beşinci Özel Kütahya İstek İlkokulu ve altıncı Abdurrahman İlkokulu oldu.

Kızlarda ise birinci Yunus Emre İlkokulu, ikinci 80. Yıl Özel İdare İlkokulu oldu.

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