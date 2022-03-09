Belediye Kütahyaspor emin adımlarla ilerliyor

Belediye Kütahyaspor, 1454 Kelkit Belediyespor’un konuğu olduğu 26. haftada, sahadan 32 galip ayrıldı. Maçın golleri Enes Nalbantoğlu’ndan geldi.

Teknik Direktör İsmail Güldüren nezaretinde Hasan Sürmeli, Erdinç Çepoğlu, Emrah Dağ, Tuncay Fındıkcı, Muhammet Arslantaş, Enes Nalbantoğlu, Ali Mert Işık, Bilal Şeflek, Veli Kızılkaya, İsmail Kayalı, Furkan Demir ilk on biri ile sahaya çıkan Belediye Kütahyaspor, geriye düştüğü maçta, Enes Nalbantoğlu’nun muhteşem performansı ve golleri ile sahadan 32 galip ayrıldı. Belediye Kütahyaspor aldığı galibiyetle 48 puanla 2. sırada yer aldı.

Maçı tribünden takip eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, maç sonunda soyunma odasına inerek futbolcuları gösterdikleri performanstan ve alınan galibiyetten dolayı tebrik etti.

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