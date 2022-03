Anadolu Lisesi'nde, "Matematik Her Yerde” isimli sanal fotoğraf sergisi

Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde, "Matematik Her Yerde” isimli sanal fotoğraf sergisi oluşturulduğu bildirildi.

20212022 Eğitim Öğretim Yılı itibari ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün organize ettiği Eğitim ve Gelişim Programı (EGEP) projesi Okul Dışı Eğitim Teması kapsamında 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde Matematik Öğretmeni Kübra Sancı tarafından organize edilen ve 11. sınıf öğrencilerinin çektikleri fotoğraflar ve bilgilendirme yazıları ile "Matematik Her Yerde” isimli sanal fotoğraf sergisi düzenlendi.

"Matematik Her Yerde” temalı sanal fotoğraf sergisi " projesini hazırlayan ve uygulayan Matematik Öğretmeni Kübra Sancı’ya ve projeye katılan öğrencileri tebrik eden Okul Müdürü İsmail Aydın, sanal fotoğraf sergisinin hayatın her yerinde olan matematiğin yalnızca okul duvarları içinde değil, okul dışında da öğrenilebileceğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

