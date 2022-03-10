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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediyeden aydınlatma çalışması

İHA

Belediyeden aydınlatma çalışması

Kütahya'da Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cuma pazarında aydınlatmanın yetersiz kaldığı alanlarda çalışma yaptı.
Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, şehrin ışıksız kalmaması noktasında her gün rutin olarak, şehir içi, park ve bahçelerle birlikte Pazar alanlarında aydınlatmalarını kontrol ediyor. Bu kapsamda vatandaşların ve Cuma pazarı esnafının da talepleri olan Cuma Pazarında iyileştirme çalışması yapıldı. Pazar yerinde aydınlatmanın yetersiz kaldığı noktalar iyileştirilirken, diğer aydınlatmalarında bakım ve onarımları yapıldı.

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