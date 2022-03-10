Zabıta ekipleri zincir marketlerde yağ ve etiket denetimi yaptı

Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son günlerde vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirerek, zincir marketlerde yağ ve etiket denetimi yaptı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, aralarında A101, BİM ve Sultan marketlerin de bulunduğu işletmelerde ilk olarak yağ raflarını kontrol etti. Marketlerin depolarında da denetim yapan zabıta ekipleri, gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik stokçuluk, raf ile kasa arasında fiyat farkı kontrolünü gerçekleştirdi.

Ekipler, kontrollerde ürünlerin son kullanma tarihlerinin de denetimini yaptı. Ekipler, satışa sunulan ekmeklerin gramajını da kontrol etti.

Denetimlerin bundan sonra da aralıksız olarak süreceği belirtildi.

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