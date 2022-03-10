Kütahya’da şehirlerarası yolcu taşımacılığı zamlandı

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Kütahya’da şehirlerarası yolcu taşımacılığı ücretleri zamlandı.

Edinilen bilgiye göre, şehirlerarası yeni zamlı otobüs yolcu ücretleri, KütahyaEskişehir 60 TL, KütahyaBursa 75, KütahyaAnkara 125 TL, Kütahyaİstanbul 170 TL ve KütahyaAntalya 190 TL oldu.

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